前台東縣長黃健庭在臉書po文及影片，表示今天已到地檢署繳罰金。（擷取自黃健庭臉書／蔡旻妤台東傳真）

台東前縣長黃健庭被控貪汙並向藥商回扣208萬元一案，最高法院今年8月26日依違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判刑2個月，得易科罰金定讞，另貪汙案判決無罪，為此，黃健庭23日前往台東地檢署繳交罰金6萬元。

前台東縣長黃健庭被控在立委任內涉貪污收受回扣，最高法院判決貪污無罪，但仍被認定幫助企業逃漏稅捐。針對此事，黃健庭23日晚間在臉書發文表示，他依法到地檢署繳交判決2個月的罰金，心中很平靜，很平安，因為他是清白的。

黃健庭表示，企業既然沒有逃漏稅，又怎麼可能「協助」逃漏稅呢？12年的官司纏累，沒有影響他改變台東的任務，這是上帝明明的恩典，謝謝在這一路上關心、信任他的朋友。

「這根本是一個為了定罪而定罪的判決。」黃健庭強調，企業沒有逃漏稅，連起訴都沒有，而他卻被判協助企業逃漏稅的罪，這不是很奇怪嗎？這個官司延宕了12年，已對他造成莫大傷害，儘管如此，在這期間他依然盡心盡力，服務國家和人民，做好立委和縣長的工作。

黃健庭說，他去地檢署繳交罰金，是為了過去莫名被牽連的司法案件畫下句點，繳交罰金並不代表他認罪，是因為刑期只有2個月，法律上不允許上訴，所以再多的冤屈，他也只能無奈接受，他說，相信公道自在人心，他的清白上帝知道，上帝一定會還他公道。

(中時 )