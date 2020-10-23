外送平台崛起，許多餐廳紛紛與外送平台合作以增加訂單、收入，在訂單上就曾鬧出不少烏龍；日前就有一間餐廳收到一份訂單，該訂單的顧客備註欄上竟寫下滿滿整篇「心經」，讓店家相當傻眼，以為是惡作劇，不過之後在仔細看訂單上的顧客名稱，就發現超暖心的事。

該店家在臉書社團「爆廢1公設」發文表示，廚房收到一張超長的訂單，原以為是一筆大訂單，結果只有一份素食餐盒，但在備註欄上竟寫有一整篇心經，起初認為遭到惡作劇，結果在看了眼訂單上的顧客名稱，竟寫著「迴向給最近騎車壘殘的店長」。

外送訂單上竟寫下一整篇心經，原來是客人想要迴向給受傷的店長。（圖／翻攝自臉書爆廢1公設）

原來該店的店長最近騎車出車禍，膝蓋有擦傷，讓店長和店員看完訂單都覺得很暖心，也開玩笑表示「感念在心，心經是可以這樣迴向的嗎？」網友們看到照片，紛紛回應「這真的很有心」、「這手法應該是在把妹吧」、「迴向這麼簡單就不用做善事啦」、「這應該是店長的朋友，偷偷用這個方式表達關心」、「心意大過於形式」、「有那個善心就可以」。

(中時新聞網)