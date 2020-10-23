日本和英國周五在東京簽下雙邊自由貿易協定，為英國踏入後脫歐時代後首度簽下如此重大貿易協定。目前英國跟歐盟的自由貿易談判僵持不下。

英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）說，在日本這個太陽升起的地方，去迎接新自由貿易時代的黎明最適合不過。她形容日英協定是重要里程碑，因為這是英國再次成為獨立貿易國家後簽下第一份重大貿易協定。

兩國從開始談判到簽約只用四個半月時間，跟英歐談判陷入僵局相比是極順利。

外界預計英國未來跟日本的每年貿易額，按2018年規模計算，將增加150億英鎊（約195億美元），英國企業更容易在日本經營。

金融服務是英國對日本最大出口項目，目前占其對日本出口比率達28％。未來英國製服飾與鞋子，所生產的汽泡酒、斯蒂爾頓芝士、豬肉、羊肉和餅乾等在日本售價會變便宜，因為99％出口日本貨物將免關稅。

目前日本每年對英國出口金額1.5兆日圓（約140億美元），以汽車、汽車零件和其他機械設備為主。每年從英國進口近1兆日圓產品，包括醫藥、醫療產品和汽車。

日本外務大臣茂木敏充強調跟英國簽約後，會延續原先英國在歐盟時期的日英貿易待遇不變外，還增加兩國在電子商務與金融服務等領域合作。日本出口汽車至英國的關稅在2026年前將逐步削減至零，跟日本與歐盟的協定一樣。

簽約後，兩國都必須得到自己國會批准，才能在明年元旦開始生效。目前日本國會由執政自民黨主導，外界預期日本國會下周即批准此協定。

(工商 )