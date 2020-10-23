因應民眾對特殊色口罩的需求！萊爾富23日宣布，10/24（六）上午10:00將在全台門市Life-ET機台，再推出萊潔炫彩口罩系列新色系「牛仔玫瑰粉」醫療口罩預購，全台共限量2萬盒，每盒50入，售價399元，1人限購1盒，數量有限、售完為主。

萊爾富說，今年以來為響應防疫新生活運動，已陸續引進萊潔炫彩口罩系列之「丹寧玫瑰粉」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」」等不同顏色的醫療口罩，本周三（10/21）開賣的新色系「極光綠」口罩，更在短短20分鐘，限量3萬盒快速完銷。

萊爾富說，這次推出的「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，比起之前的「丹寧玫瑰粉」顏色來得深，對粉紅控的愛好者來說，是一款辨識度極高的時尚穿搭配件，而這也是萊潔炫彩口罩系列第一款使用外耳繩的醫療口罩，舒適度更提升，也可降低耳朵壓力。

萊爾富並強調，萊潔炫彩口罩系列通過3E過濾標準：BFE 細菌過濾99%以上、VFE 病毒過濾99%以上、PFE 微粒過濾95%以上，並於一萬等級無菌室進行生產，民眾可在10/24上午10：00透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購。

針對預購流程，萊爾富說，民眾於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不用1分鐘就能快速完成「炫彩口罩」預訂，民眾於11月17日後再回原購買門市取貨即可。

(工商 )