美中科技大戰延燒，許多人認為大陸5G技術及應用水平高過美國，而華為高層曾稱許南韓5G網絡運行又快又普及，只是南韓5G應用是否真的如此卓越？要從一個關鍵數據來認知。

根據《hket》報導，華為高層，即華為常務董事、運營商BG總裁丁耘上周在「2020年中國國際信息通信展覽會」開幕式時發表談話，談到大陸5G網絡發展的各種不足，承認大陸5G運行速度相對慢，下行速率平均只有270多兆，不及南韓600多兆的一半。同時，南韓截至九月底的5G用戶滲透率為25%，而大陸今天的水平大概只有8%，並稱許南韓5G網絡運行又快又普及。

同時，報導也指出，南韓目前人口約5178萬，移動網路普及率超過100%，用戶數總共6960萬，有用戶持有多於一個帳戶，因此帳戶數目高於總人口。的確，在多個市場調查機構、或是網絡測速機構的統計中，南韓5G的表現都名列前茅。

但就在南韓網速被稱許勝人一籌時，有南韓議員近日公布統計報告，揭發南韓5G網絡的各種不足，南韓5G用戶返回4G的數目，可反映問題真實狀況。

報導表示，根據南韓國會議員Hong Jung-min的報告，截至八月底南韓5G用戶總數為865萬人，而根據此前南韓科學技術信息通信部數據顯示，在今年4月30日，也就是南韓5G服務推出一年後，5G用戶數突破600萬人。但他的審計報告卻指出，在南韓原本選用5G網路服務，但後來改回使用4G服務的用戶數，已高達562,656人，即超過50萬，佔該國5G用戶數的6.5%。

Hong Jung-min是南韓國會科學、資通科技（ICT）、廣播及通信委員會的成員。針對消費者由5G轉用4G，他指出，這是因為5G網路服務價格高昂，但是卻又無法提供優質的連線跟覆蓋率，讓許多用戶後來重新選擇使用速度較慢的網路服務。

報導分析，從南韓地區5G用戶轉用4G的情況來看，雖仍屬少數，但卻不失為一個警訊。

根據資料顯示，南韓電訊商以8GB計的5G套餐月費折合台幣約1417元/月。至於大陸5G套餐以30GB起跳，月費可低至129元人民幣，折合台幣約558元，即南韓的月費，比大陸貴了很多。

(中時新聞網)