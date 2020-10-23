蔡英文總統晚間在臉書表示，紓困振興3.0今天三讀通過！顧產業、撐廠商、守就業，政府續當全民最強後盾！

紓困3.0追加預算案今天在立法院三讀通過，共追加新台幣2099.47億元預算。總統說，今年面對疫情挑戰，政府先前推出的紓困1.0和2.0，都發揮了穩定經濟的良好效果。在三倍券的助攻下，餐飲業8月業績創下史上同月新高紀錄，營業額達 736 億元。振興方案也活絡買氣，零售業在7、8月的營業額，分別是3,361億元和3,340億元，雙雙創下史上同月新高！

總統接著指出，9月的外銷訂單更首次衝破500億美元，相當於新台幣1兆4,687億元，也創下史上單月新高！

總統強調，為了持續因應國際疫情變局，讓各種產業繼續蓬勃發展，我們再推出的紓困3.0追加預算案，今天也在立法院三讀通過，總共會追加2,099億4,700萬元的預算。「我要特別感謝朝野各黨團的支持，一起來繼續挺產業、挺勞工」。

總統表示，在全球都面臨經濟逆境的情況下，台灣有相對好的成績，除了執政團隊的努力，更要感謝全國人民願意跟政府一起拚。政府一定會做大家最強的後盾，「我們繼續努力，一起加油」。

(中時 )