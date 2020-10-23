聞名遐邇的日月潭環湖馬拉松賽，今年邁入第八屆，不僅是國內少數有國際認證之賽事，更是亞培世界馬拉松大滿貫(Abbott World Marathon Majors, AbbottWMM)分齡賽台灣站唯一賽事。今年將於10月25日在日月潭花火音樂節慶中開跑，參賽人數逾三千人。

亞培世界馬拉松大滿貫舉辦分齡賽(AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier)，為針對40歲以上跑者所建立的賽事系統。40歲以上跑者可於一年積分期限中參加全球場地限定資格賽，以兩場最高的個人積分成績登錄世界排名，爭取跑進世界六大馬的殿堂。

國際認證世界馬拉松分齡賽台灣站，10月25日將在日月潭花火節正式起跑。(資料照/中華運動生活協會提供)

國際認證世界馬拉松分齡賽台灣站，10月25日將在日月潭花火節正式起跑。(資料照/中華運動生活協會提供)

主辦單位配合中央疫情指揮中心之政策，及南投縣政府衛生局之指示，要求搭乘接駁車之跑友配合配戴口罩及量測體溫，會場亦設置熱像儀量測跑友額溫，並呼籲跑友進入會場時配戴口罩。

日月潭環湖馬拉松除42公里全程馬拉松、29公里超半程馬拉松之外，另有六公里健走組別，讓跑馬拉松的親友及遊客也有機會淺嚐日月潭之美，可漫步聞名世界的自行車道。

今年日月潭花火音樂嘉年華系列活動已經展開，藉由路跑、音樂、煙火等動靜交錯的活動，炒熱觀光氣氛，繁榮地方經濟，歡迎大家來日月潭走走。

主辦單位延續參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的公益信念，持續累積捐贈給南投地區弱勢團體，今年善款將捐贈給博幼社會福利基金會，協助南投縣信義鄉課輔教室以教育脫貧。

(中時新聞網)