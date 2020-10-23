台南佳里殺母案 台南地檢署聲押逆兒 22:002020/10/23 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市佳里區23日凌晨發生命案，患有思覺失調症30歲李姓男子（右）持多種凶器殺死母親，當地警方據報後到場立即將李男逮捕。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市佳里區23日凌晨發生命案，患有思覺失調症30歲李姓男子持多種凶器刺殺母親，52歲陳姓婦人送醫後不治。當地警方據報後到場立即將李男逮捕，並查扣剪刀、水果刀、榔頭等8種凶器。台南地檢署檢察官晚間訊問後認為李涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。 (中時 ) #台南 #佳里 #殺母案 #思覺失調症 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南史博館特區土地 翻倍脫標 04:102020/10/22 產業．科技 台商擁直升機 檢警查是否偷飛 04:102020/10/22 社會新聞 盜伐林木集團1條龍 下訂單親送到府遭破獲 15:232020/10/23 社會 人妻勾司機公車上激情 上摩鐵打卡拍裸照 警夫1招神抓猴 17:232020/10/23 社會 中鴻土地資產百億 潛在利益豐 04:102020/10/22 證券．權證 海洋志工遊艇火燒船事件 澎湖地檢署聲押2名嫌犯獲准 15:162020/10/22 社會 曾遭警開槍耿耿於懷 男再與警衝突遭辦妨害公務 12:342020/10/22 社會 肉身擋火車後又縱火機車行 台南恐怖怪男落網 21:032020/10/22 社會 名間台商擁直升機 23日地檢署現場查扣2架 14:352020/10/23 社會 台南龍崎不只產黑金 協助燒蔓澤蘭、蚵架解決生態浩劫 17:132020/10/23 寶島 社會熱門新聞 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 - 社會 沒零錢可找！面膜女潑麻油雞踹外送員下體 互告結果出爐 - 社會 岳父母開出「客家習俗」嫁女 男友崩潰發問 網揭暗黑真相 - 社會 神級正妹出沒球場！「長腿＋乳控」男球迷驚喊：想陪她看球 - 社會 相隔不到5分鐘 花蓮新城鄉晚間連2起死亡車禍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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