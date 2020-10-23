台南市佳里區23日凌晨發生命案，患有思覺失調症30歲李姓男子持多種凶器刺殺母親，52歲陳姓婦人送醫後不治。當地警方據報後到場立即將李男逮捕，並查扣剪刀、水果刀、榔頭等8種凶器。台南地檢署檢察官晚間訊問後認為李涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

(中時 )