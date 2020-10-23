近千名民眾持火把在千里眼、順風耳神像帶領下走上西螺大橋。（周麗蘭攝）

民眾扶老攜幼拿著崙背鄉悠紙生活館特製的螢光棒火把漫步西螺大橋。（周麗蘭攝）

民眾扶老攜幼拿著崙背鄉悠紙生活館特製的螢光棒火把漫步西螺大橋。（周麗蘭攝）

民眾扶老攜幼拿著崙背鄉悠紙生活館特製的螢光棒火把漫步西螺大橋。（周麗蘭攝）

「即將成真」團體表演火焰秀，演出橋段精彩刺激，民眾驚呼連連。（周麗蘭攝）

「即將成真」團體表演火焰秀，演出橋段精彩刺激，民眾驚呼連連。（周麗蘭攝）

崙背鄉悠紙生活館特製的螢光棒火把。（周麗蘭攝）

雲林縣首屆「西螺大橋藝術長廊藝陣文化祭」今晚（23日）登場，近千名民眾持火把在千里眼、順風耳神像帶領下走上西螺大橋，彰化縣溪州鄉端也有民眾持火把走向橋中央，晚上8點45分在橋中的聖火台相會。

晚會由雲林子弟、前雲門舞集團員趙敦毅表演「威武雲立方」開場，「即將成真」團體表演火焰秀，演出橋段精彩刺激，民眾驚呼連連。晚會前免費供應滷肉飯及烤乳豬。

縣長張麗善率一級主管出席，縣議員廖偉晴、李明哲、廖秋萍、游淑雲、黃凱、二崙鄉長鍾福助、西螺農會總幹事廖錦富、西螺鎮代副主席廖秀娟等人都到場參與持火把漫步西螺大橋。

張麗善表示，混亂的時代更需要宗教安定人心，因此選在大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境都會經過的西螺大橋舉辦藝陣文化祭，另一個原因是西螺大橋是台灣的著名地標，雲林縣有豐富的文化底蘊，雲林不是文化沙漠是深藏不露。

晚間八點十分張麗善等人點燃竹製的火把，民眾扶老攜幼拿著崙背鄉悠紙生活館特製的螢光棒火把，在千里眼、順風耳神像帶領下徒步到第16拱，與彰化溪州端前來的民眾相會，共同點燃聖火。

文觀處長陳璧君表示，今晚彰化縣府、南投縣府也派員共襄盛舉，明天（24日）將由西螺七崁武術文教基金會主辦的西螺七崁武術嘉年華登場，從早上六點半到晚上七點半有一連串活動，晚上將施放武術天燈；後天（25日）有20多家來自外縣市廟宇陣頭共襄盛舉，在西螺街上遶境，晚上將在西螺大橋旁施放煙火。

西螺七崁武術文教基金會表示，明天（24日）一大早6點半「貓踏路跑」登場，8點半舉辦以七崁武術或風光為主題的創意著色比賽、七崁文化藝術展風華、走讀「西螺七崁武術」紀錄片發表會、親子趣味闖關遊戲活動。

下午2點起推出「生活武術‧地方產業」，西螺鎮埤頭社區、二崙鄉崙西社區提供傳統茶飲與小吃品嘗，同時舉行彩繪DIY、市集、七崁武術論壇、生活武術大體驗。

下午2點半將有「獅陣」與「後場」聯演，讓隱藏在舞台聚光燈背後的後場推手走上舞台。下午3點半一年一度「西螺七崁武術大會師」登場，將有西螺七崁各武館師父、學校武術團體表演傳承的七崁武術，重頭戲「天燈祈福佑七崁」活動於晚間6點登場，將放1顆2.5公尺高的大天燈，７顆1.5公尺高中型天燈。

(中時 )