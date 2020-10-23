雲林縣首屆「西螺大橋藝術長廊藝陣文化祭」今晚（23日）登場，近千名民眾持火把在千里眼、順風耳神像帶領下走上西螺大橋，彰化縣溪州鄉端也有民眾持火把走向橋中央，晚上8點45分在橋中的聖火台相會。
晚會由雲林子弟、前雲門舞集團員趙敦毅表演「威武雲立方」開場，「即將成真」團體表演火焰秀，演出橋段精彩刺激，民眾驚呼連連。晚會前免費供應滷肉飯及烤乳豬。
縣長張麗善率一級主管出席，縣議員廖偉晴、李明哲、廖秋萍、游淑雲、黃凱、二崙鄉長鍾福助、西螺農會總幹事廖錦富、西螺鎮代副主席廖秀娟等人都到場參與持火把漫步西螺大橋。
張麗善表示，混亂的時代更需要宗教安定人心，因此選在大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境都會經過的西螺大橋舉辦藝陣文化祭，另一個原因是西螺大橋是台灣的著名地標，雲林縣有豐富的文化底蘊，雲林不是文化沙漠是深藏不露。
晚間八點十分張麗善等人點燃竹製的火把，民眾扶老攜幼拿著崙背鄉悠紙生活館特製的螢光棒火把，在千里眼、順風耳神像帶領下徒步到第16拱，與彰化溪州端前來的民眾相會，共同點燃聖火。
文觀處長陳璧君表示，今晚彰化縣府、南投縣府也派員共襄盛舉，明天（24日）將由西螺七崁武術文教基金會主辦的西螺七崁武術嘉年華登場，從早上六點半到晚上七點半有一連串活動，晚上將施放武術天燈；後天（25日）有20多家來自外縣市廟宇陣頭共襄盛舉，在西螺街上遶境，晚上將在西螺大橋旁施放煙火。
西螺七崁武術文教基金會表示，明天（24日）一大早6點半「貓踏路跑」登場，8點半舉辦以七崁武術或風光為主題的創意著色比賽、七崁文化藝術展風華、走讀「西螺七崁武術」紀錄片發表會、親子趣味闖關遊戲活動。
下午2點起推出「生活武術‧地方產業」，西螺鎮埤頭社區、二崙鄉崙西社區提供傳統茶飲與小吃品嘗，同時舉行彩繪DIY、市集、七崁武術論壇、生活武術大體驗。
下午2點半將有「獅陣」與「後場」聯演，讓隱藏在舞台聚光燈背後的後場推手走上舞台。下午3點半一年一度「西螺七崁武術大會師」登場，將有西螺七崁各武館師父、學校武術團體表演傳承的七崁武術，重頭戲「天燈祈福佑七崁」活動於晚間6點登場，將放1顆2.5公尺高的大天燈，７顆1.5公尺高中型天燈。
(中時 )
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