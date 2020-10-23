富邦悍將與統一獅的驟死戰，富邦前6局面對猛威爾，局局都上得點圈，但是總缺臨門一腳，關鍵分數怎麼都打不回來，最後統一獅把握索沙傳球失誤上壘，陳傑憲2分安打擊垮富邦，以2比0獲勝，索沙本季新莊不敗神話破滅，也打碎富邦封王美夢，賽後總教練洪一中只能無奈說明年再加油。

此戰獅隊洋投猛威爾真的「猛」，演出個人中職首次完封勝，主投9局無失分，被敲6安，另有2保送、5三振，但其實富邦並非完全被壓制，前6局都有得點圈機會，「機會很多，但就是關鍵一擊打不出來，真的很可惜。」賽後洪總難掩無奈。

「這支球隊很怪的一點，就是上半季打不好，下半季才開始順，這缺點是明年要改進的，不然季末會打得很辛苦。」洪一中坦言上半季包含洋投在內，有很多要加強、檢討的地方，對於今年最後一戰輸球被淘汰，洪總只能說，「沒關係，明年再加油。」

索沙在賽前堪稱是「新莊王」，主場8連勝且沒有吞下任何敗投，今日其實表現也不錯，8局僅失2分，洪總肯定索沙的好投，「索沙表現很OK，但打線1分都沒得，不可能贏。」

(中時 )