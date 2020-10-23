民主黨總統候選人問美國人，「過去4年，你有過得比較好嗎？」資深媒體人陳揮文直指這句打中他的心，他甚至感慨韓國瑜2020大選本應該要贏。網友扣應則談及自己的小孩當時喊韓草包，讓他嚇一跳，陳揮文得知小孩子年紀後驚訝回：「小三就這樣，啊！」

拜登今天在辯論會時問美國人，過去4年，你有過得比較好嗎？陳揮文指出，過去4年，台灣普遍過的也不好，所以2020總統大選，韓國瑜當時應該要贏的。

陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》接受民眾扣應，台北阿偉表示，像你之前說的老本吃光，卻什麼也沒辦法做，又一直被政府洗腦，對未來是蠻堪憂的。

台北阿偉接著表示，現在的台灣就跟10年前一樣，沒什麼改變；陳揮文卻認為10年前還好一點，現在是愈來愈爛。他談到被洗腦的部分，像韓國瑜在選總總統時，自己有天晚上回家聽到小孩子看到韓國瑜，就說韓國瑜「草包」，他嚇一跳，為什麼你會講這個東西，陳揮文驚訝問：小孩幾歲？阿偉回說，「小三」，陳揮文聽了吃了一驚：「小三就這樣，啊！」

新北小王則表示，他小孩也是這樣，從學校回來講韓草包，讓他真的很難過。陳揮文不禁回「拜託ㄟ」；小王說，只能跟小孩講那是政治的事情，不要管它，來導正小孩的觀念，不過小孩也沒聽進去，因為同學都這樣講，他們比較相信同學講的話，爸爸講的話沒有用。

(中時新聞網)