交通部長林佳龍在臉書發文強調，安全不能打折扣，這是對大眾運輸最基本的要求，期盼台中捷運綠線早日通車。（摘自林佳龍臉書／盧金足台中市傳真）

交通部為了幫台中捷運綠線安全把關，將在周日，邀請國內9名頂尖專家學者，依法進行捷運綠線履勘。（盧金足攝）

捷運通車最後一哩路！在台中市長任內也大力參與捷運綠線興建工程的交通部長林佳龍，在25日台中捷運綠線履勘作業，對台中市能否通過履勘挑戰，備受矚目，林佳龍23日在臉書發文指出，交通部將在25日邀請國內9位頂尖專家學者，依法進行捷運綠線的履勘，為安全把關。

台中捷運綠線歷經胡志強、林佳龍與盧秀燕三任市長、11年工期，將於25日接受交通部最後履勘，若履勘順利通過，預計年底前就可通車，不僅成為南屯區重大交通建設，也是桃園以南、高雄以北第一條捷運。

林佳龍在臉書貼文指出，捷運綠線的工程已經進入收尾階段，即將迎來營運通車，身為交通部長重視軌道安全，更有責任為所有的市民把關。

他強調，為了幫台中捷運綠線安全把關，交通部將在25日邀請國內9位頂尖專家學者，依法進行捷運綠線的履勘，由專家們抽考各種狀況的應變機制，了解捷運綠線的整備情況，「除了關心，還要讓市民安心，才是真正負責任的態度」。

「很開心台中捷運綠線的工程進入收尾階段，即將迎來營運通車」，林佳龍說。身為台中市民與大家一樣關心通車時程，也引頸期盼能早日搭上捷運車廂，同時身為交通部長也比誰都重視鐵道的安全，更有責任為所有的市民把關，強調除了關心，還要讓市民安心，才是真正負責任的態度。

林佳龍指出，為了幫台中捷運綠線安全把關，交通部將在周日，邀請國內9名頂尖專家學者，依法進行捷運綠線履勘，由專家們抽考各種狀況的應變機制，了解捷運綠線的整備情況。

他表示，台中捷運綠線歷經多年興建，也在擔任市長任內，完成最吃重的土建機電工程，18輛列車的生產、製造、組裝、測試，使執行率達81％，所給付的工程經費達338億元，占台中市政府應負擔經費的6成5，並成立捷運公司開始訓練營運初期所需的專業人力，為方便民眾轉乘，也爭取在大慶站新建與台鐵高架化車站的連通道。

「這是捷運綠線通車前的最後一關」，他相信所有專家們，都會秉持公正態度並盡力奉獻所學，為捷運綠線提出具體建議，敦促改善。

安全不能打折扣，這是對大眾運輸最基本的要求，期盼台中捷運綠線早日通車，林佳龍期待透過體制內外、中央地方的合作，讓捷運綠線做最完善的整備，一起迎接台中捷運時代的來臨。

(中時 )