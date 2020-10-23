美國大選進入最後2周割喉時刻，兩大陣營互揭瘡疤不手軟，繼拜登家族醜聞連環爆後，《紐約時報》也揭露川普近年大打反中牌，加上最終場總統辯論落幕後，究竟最後會是誰成為下一任美國總統，持續成為全球關注焦點。對此，德州州立大學政治系助理教授翁履中在政論節目中則分析誰將會當選。

美國CNN在總統大選辯論最終場前公布最新民意調查，民主黨候選人拜登(Joe Biden)仍以52%領先共和黨籍現任總統川普(Donald Trump)的42%。但相較10月6日拜登以57%領先川普41%，優勢持續縮水。

對此，翁履中在政論節目「新聞大白話」中說，「現在民調跟2016年很相近，很多朋友覺得說會不會民調又造成翻盤，沉默的川粉又在最後一刻跑出來，但其實經過大環境跟民調公司調查方式的很大變化後，個人覺得以目前所有科學分析，看起來拜登應該沒意外地話，會穩穩當選。」

翁履中進一步說，「至於大家覺得川普要逆轉勝的話，那就超過科學的範疇了，接下來看拜登領先差距，是否能讓對手(川普)甘願認輸」。

(中時新聞網)