機車與小貨車擦撞，力道猛，兩車都被衝上分隔島、擠壓。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

60歲劉姓女村民，橫跨台九線崇德段馬路，遭車輛撞擊死亡。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

60歲劉姓女村民，橫跨台九線崇德段馬路，遭車輛撞擊死亡。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

相隔不到5分鐘，相距不到10公里，晚間6點多，同樣在花蓮新城鄉轄區，臺九線北上順安段、以及北上崇德段，先後發生死亡車禍，兩起車禍當事人兩女子經送醫院急救，雙雙不幸死亡。

新城分局指出，晚間6點44分，在臺九線174.5K北上順安段，63歲李姓女村民，騎乘機車遊南往北直行，與同向蔡民所駕駛小貨車擦撞，擦撞後撞擊中央分隔島，經送往國軍花蓮總醫院，於晚間8點9分急救無效。

警方正忙於處理交通事故，6點48分左右，緊接著在臺九線165.8K北上崇德段，陳民駕駛小貨車，沿臺九線南往北直行，撞擊橫跨馬路60歲劉姓女村民，經送往慈濟醫院於8點19分亦宣告急救無效。

2件肇事駕駛經酒精濃度檢測均為0，無酒駕情事並有駕照，新城警分局說，員警依規定完成現場測繪及蒐證，正積極調閱附近周邊監視器，肇事責任歸屬刻正調查釐清當中。

新城分局呼籲，用路人行經臺九線應依速限行駛並注意車前人、車動態，不得有超速、酒駕等違規行為，以免造成自身及他人危險。

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(中時 )