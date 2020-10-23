富邦悍將在與統一獅的驟死戰推出「最強洋投」索沙，他今年在新莊主場拿下8連勝，且沒有任何敗績，不過今日最關鍵一役卻打破這個紀錄，索沙在第7局出現傳球失誤，讓獅隊打者上壘，後面才有陳傑憲一棒2分定江山，富邦0比2輸球遭淘汰，索沙吞下本季新莊首敗，不過索沙也在賽後透露明年將續留富邦，要為富邦打進台灣大賽。

索沙此戰主投8局，被敲7支安打、失2分，不過沒有自責分，另有7次三振、1次保送，吞下本季第5敗，也是新莊球場首敗，他在賽後說，「大家都盡力了，但結果不如預期，希望明年能幫富邦多贏幾場、打進台灣大賽，幫助球隊更好。」索沙從訪談中透露明年仍會續留富邦，賽後向副領隊陳昭如證實，富邦今年與索沙簽下2年約，明年確定留在富邦。

前6局索沙封鎖統一獅打線，雙方仍0比0呈現僵局，不過7局上半陳重廷突襲短打，讓索沙傳向一壘時發生失誤而上壘，索沙表情相當懊惱，獅隊則把握機會，林祐樂敲安，接著陳傑憲一棒打在右外野牆上，2分打點的二壘打助獅隊先馳得點，也成為比賽分水嶺。

對於7局的傳球失誤，索沙自己也懊惱，「失誤造成上壘，也導致後面失分，最後結果是輸球，這是比賽的一部分，對自己沒傳好感到失望，沒能好好抓下出局數。」

賽前陳傑憲對戰索沙打擊率超過3成，今日對索沙繳出3安猛打賞，索沙稱讚陳傑憲是一名好打者，「這跟運氣無關，有時就是會被他敲安，而逆轉戰局。」

富邦悍將在最後一戰輸球，遭到淘汰。（鄭任南攝）

(中時 )