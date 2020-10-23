WMI世界數學邀請賽每年都在不同的國家舉辦，今年因疫情的關係，改為由各參與國家自行辦理測驗，台灣區賽25日展開，台南市92名學生23日上午於民治市府中庭舉行台南市代表隊授旗儀式，教育局長鄭新輝期許代表隊全力以赴，為個人及台南市爭取最大榮譽，並預祝代表隊旗開得勝。

鄭新輝表示，WMI世界數學邀請賽本屆有美國、英國、日本、哈薩克、保加利亞、印度、緬甸等超過26個國家參與，原本要到馬來西亞吉隆坡參加決賽，但因疫情的關係，改為由各參與國家自行辦理測驗，但透過比賽還是可以拓展孩子的世界觀，相信參賽的孩子都會留下深刻的印象。

教育局說明，本比賽分年級考試，從幼兒到高中，從國小1到6年級、國中1到3年級，以及高中1、2年級的在校生可參賽。測驗時間為80分鐘，前40分鐘考30題選擇題，後40分鐘考15題的非選擇題，數學題目富有挑戰性，題目由各參賽國家輪流出題。

參賽學生新東國中林柏辰表示，第一次參加這個競賽，雖然平常的數學沒有很頂尖，但是想要挑戰自己，覺得有點緊張，但會全力以赴。

同樣是新東國中的學生劉忠翰說，參加過很多其他的數學競賽，會參加這個競賽是希望可以出國，雖然今年因為疫情的關係沒辦法出國，但還是很珍惜這次的機會。

(中時 )