「姐姐」謝金燕宣布明年1月16日將在台北小巨蛋展開最新巡演，還為此宣布婉拒所有跨年表演，這讓向來是跨年晚會壓軸收視保證的她，勢必讓粉絲充滿遺憾，而她在IG上貼出頂著「愛心捲髮頭」的男生，並表示自己是「謝小弟」，立刻引起網友議論。

謝金燕IG上貼出頂著「愛心捲髮頭」的男生，只見濃眉大眼加上滿臉雀斑，並對著鏡頭擺出Rocker的手勢，接著寫道：「謝...小...弟，導演在叫你啦.....一直不安份自轉又搖頭晃腦，你是拍不拍，被你氣屎」，不過仔細一看發現這是謝金燕喬裝而成的「謝小弟」，立刻讓網友直呼好可愛。

此外謝金燕表示這是從手機中找出來，約莫2年半前拍MV現場所紀錄的影片，接著表示Turn口罩饒舌很妙，更預告此首歌曲的MV即將推出，要粉絲們拭目以待，對此網友留言：「太太太可愛啦，好期待MV」、「泡麵爆炸頭很讚，辛苦姐姐了」。

謝金燕日前率先釋出演唱會主視覺照，只見她套著露出胸前2點的火辣粉紅色塑膠人型台，不仔細看還一度以為是半裸造型，性感程度爆表，引來網友熱烈討論。

(中時新聞網)