台中市議員楊正中憂心中台灣電影中心未來生得起，卻養不起，要求新聞局加強與影視發展基金會的業務交流，整合現有資源以健全中部地區影視發展，才能吸引相關產業到訪台中。（盧金足攝）

中台灣電影中心新建工程於2018年4月3日開工，迄2020年10月22日實際工程進度達90％，台中市府新聞局長黃國瑋23日表示，預定於2020年底竣工。

黃國瑋表示，因應政策調整，原文化部與市府合建國家漫畫博物館將另擇址，中台灣電影中心以全棟建物整體營運的概念，再定位以「影視」為核心，並結合「動畫」與「漫畫」元素來重新升級，以影視動漫產業聚落為營運目標。

新聞局指出，正向文化部提出中台灣電影中心場館興建升級補助計畫，新聞局已於9月22日至該部簡報說明，待該部核定補助4.45億元，即可補足工程資金需求。

中台灣電影中心未來營運將由中市府主導，採促進民間參與公共建設法OT模式引入民間經營活力，以影視作為經營主題，規畫為9座電影院，其中2座將做為藝術電影、獨立電影

、國片的放映廳。

此外，並以「動畫」及「漫畫」為輔來經營，未來整體營運將包含放映展演、展覽互動、新創工作、商業展演等功能。目前促參前置作業已委託台灣世曦工程顧問公司辦理中，預計2021年6月進行招商公告，2021年底前完成招商。

市議員楊正中今日在質詢指出，中台灣電影中心之國漫館計畫生變，造成該工程產生4.45億經費缺口，恐造成工期延宕。台中市影視發展計畫不明確，空有場地卻難吸引相關產業到訪，要求新聞局妥善規劃相關計畫，並加強與臺中影視發展基金會之業務交流。

楊正中說，原中台灣電影中心規劃與文化部合作設置國漫館，今年五月份文化部卻表達「不符需求將另覓地點」，欲以台中市府「分手」。後續新聞局提報新計畫後，才終於挽回文化部，將國漫館留在台中。

中台灣電影中心工程經費17.1億，地方政府自籌15億；另外原國漫館由文化部分擔4.45億進行，楊正中質疑，國漫館地點改置他處後，是否會影響工程進度？而經費缺口又何來

？能否爭取中央經費或由市府出錢，目前未來前途未明。

楊正中說，國漫館是否設立於台中或另覓他處，只要是能夠培養台中在地青年人都是美意 。但新址選於帝國糖廠，當初由區段徵收開發，並由台糖取得7.7公頃；另外1.17公頃則由市府取得，現已全數賣掉並做財務決算。質疑土地所有權非台中市政府，何來無償撥用？

楊正中表示，影視產業環境潛藏不確定風險，影視園區並非只單純有地、有影棚就能運作，後續仍需持續挹注經費、人才及軟體，始能永續經營，若沒有足夠的產業能量，易造成未來園區營運不符合經濟效益且面臨難以生存之窘境。

他指出，前朝為輔助影視產業也成立「台中市影視發展基金會」，但該基金會投資及補助辦法與考績制度卻未周延，2018年被審計處糾正。

市府有多項建設正在興建，楊正中表示，如上位者未能妥善規畫，恐是生得起，未來卻養不起，要求新聞局加強與影視發展基金會的業務交流，整合現有資源以健全中部地區影視發展，才能吸引相關產業到訪台中。

(中時 )