美國知名平價服飾品牌Gap決定重整求生，22日公布關店轉型計畫，預計收掉350家門市，改採以電商為主及撤離購物中心的商業模式。此消息激勵Gap當天股價飆漲到52周高點，收盤漲幅近14％。

Gap旗下的連鎖品牌包括Gap、Old Navy、Banana Republic、Athleta，22日在投資人會議上宣布這項3年重整計畫。

Gap打算在2023財年結束前，關閉30％的北美Gap與Banana Republic門市，總計350家。屆時Gap的規劃是，80％營收要靠電子商務及非購物中心據點的貢獻。

這家服飾零售商表示，希望2021財年結束前，關閉北美門市的工作能完成75％的進度。該公司也在重新評估歐洲業務，不排除關店。

Gap說，這些改革有助公司明年重返「獲利成長」軌道。

Gap的浴火重生計劃公布後，周四股價應聲大漲，盤中曾觸及21.65美元的52周高點，終場收高13.7％，以21.15美元美元作收，但周五開盤後回跌。Gap股價自今年初以來累漲21％，市值達79億美元。

新冠疫情席捲全球後，購物商場經營陷入掙扎困境，進駐商場的各大品牌連帶買氣低迷，Gap也不例外。

Gap為驅動銷售改弦易轍，包括生產口罩，將部分門市改為線上訂單履行中心。Gap口罩可零賣也可整批發售，上季靠賣口罩進帳1.3億美元。

在疫情期間，Gap的線上銷售及旗下運動服品牌Athleta，成了該公司難得的亮點。Gap第2季（迄至8月1日）線上銷售大爆發躍增95％，新增350萬顧客。Athleta是Gap旗下眾多牌子中，唯一公布銷售全面成長的品牌。

為度過疫情難關，Gap6月與美國嘻哈天王肯伊．威斯特（Kanye West）達成合作協議，攜手打造與肯伊．威斯特同名的獨家時尚商品。

Gap的同名品牌Gap，反而成了母公司的罩門。Gap主管表示，3年後80％門市將撤出購物商場。

(工商 )