美國明尼蘇達大學的傳染病研究與政策中心（CIDRAP）在最新報告指出，新冠肺炎造成美國藥物供給短缺到了「令人無法接受」的程度。

CIDRAP兩年前開始調查美國藥品供應鏈與藥物供給狀況，2020年初入侵美國的新冠肺炎疫情，曝露美國藥品供給存在許多弱點。

報告指出，美國的新冠肺炎相關藥物供給逐漸吃緊，40種治療新冠肺炎的重要藥物中，多達29種供給受限，比重達73％。此外，在156種重要急性藥物中，有67種供應不足，比重為43％。

報告的作者寫道，藥物短缺攸關生死，意味著有時美國患者就算有錢也買不到能救命的藥品。

CIDRAP主任奧斯特霍姆（Mike Osterholm）指出，「藥物供應不足問題的急迫性，與接下來幾個月將面臨新冠肺炎新增確診案例攀升直接相關。藥品短缺將凸顯特定新冠肺炎治療藥物的需求急速增加。但偏偏新冠肺炎重創全球三大藥品生產國中的兩國－印度與義大利。」

CIDRAP的研究員表示，疫情衝擊全球製藥市場各個層面和生產地點，並且讓存在多時的問題惡化。工廠關閉、送貨延誤或中斷、貿易限制或出口禁令，皆嚴重打擊藥品供應鏈，在此同時，疫情造成全球對新冠肺炎治療藥品的需求急劇上升。

美國藥物短缺問題由來已久，至今依舊是「長期問題」。2001年便有專家開始追蹤美國的藥物供給狀況，但20年來問題仍沒有明顯改善。

明尼蘇達大學藥物經濟學教授施德梅爾（Stephen W. Schondelmeyer）指出：「讓藥品短缺變成危機的原因，是沒有單一機構或組織監督這件事，並做出回應。」

CIDRAP的報告提出建言解決藥物短缺問題，包括設立新的聯邦機構追蹤、分析、預測、預防，並緩解藥物不足的衝擊。

(工商 )