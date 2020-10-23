英國與歐盟近日積極進行貿易協商，帶動英鎊匯價23日上漲，並朝著周線收紅的方向前進。23盤中英鎊兌美元上升0.1％，報1.3095美元，本周迄今累計大漲1.4％。歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）21日暗示，英國與歐盟可望達成貿易協議，激勵英鎊當日狂飆1.7％，升抵6周新高1.3177美元。之後英鎊漲勢收斂，但一直維持在1.305美元之上。

(工商 )