英歐貿易協商激勵 英鎊周線預料收紅 22:322020/10/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國與歐盟近日積極進行貿易協商，帶動英鎊匯價23日上漲，並朝著周線收紅的方向前進。23盤中英鎊兌美元上升0.1％，報1.3095美元，本周迄今累計大漲1.4％。歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）21日暗示，英國與歐盟可望達成貿易協議，激勵英鎊當日狂飆1.7％，升抵6周新高1.3177美元。之後英鎊漲勢收斂，但一直維持在1.305美元之上。 (工商 ) #英鎊 #貿易協商 #激勵 #周線 #收紅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 i12新機開賣 11檔紅蘋果抗跌 04:102020/10/23 證券．權證 Gap關店求生 股價漲至52周高點 22:362020/10/23 財經 中小型股輪動 櫃買周K拚翻紅 04:102020/10/23 證券．權證 《商情》豆油走強 支撐棕櫚油期貨漲至1周高點 09:592020/10/23 財經 《國際金融》觀望激勵案協商與業績 美股期貨近持平 10:502020/10/23 財經 《電子零件》捷泰擬更名浪傳媒 2021年營運戰高 07:432020/10/23 財經 《美股》將關閉350家分店 Gap股價站上52周新高 11:412020/10/23 財經 《港股》恆指早盤收高152點 國企指站穩萬點大關 12:492020/10/23 財經 《集中市場》香蘋在前 台股不愛、外資轉賣 15:222020/10/23 財經 台新投顧下周看好蘋果供應鏈、IC設計 19:412020/10/23 財經 財經熱門新聞 散戶小心了 專家：美紓困案過關 股市恐更驚嚇 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 又快又普及！ 華為高層大讚南韓5G 卻沒提這件事？ - 要聞 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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