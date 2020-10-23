新加坡周五公布第三季辦公室租金出現11年來最大跌幅，主要是在新冠肺炎疫情衝擊下，封閉措施和居家工作形態崛起等減少辦公室空間需求，即使疫情減緩而放寬防疫措施規定，但仍未能阻止這個東南亞商業中心的辦公室租金下滑趨勢。

據市區重建局資料，第三季辦公室租金指數161.1點，較第二季的168.7點下跌4.5％，為2009年第二季以來最大季跌幅度，當時季跌7.7％。

疫情逼使新加坡採取嚴厲封閉措施後，加上全球景氣有待恢復，使新加坡面臨其歷來最嚴重經濟衰退，這對不動產市場的房價與租金行情均造成衝擊。尤其政府與企業都鼓勵員工居家工作來阻止疫情擴散，更降低辦公室空間的需求。

但不動產投資顧問公司戴德梁行預期在未來幾個季度裡，即使新加坡的辦公室市場景氣可能繼續面對重大壓力，由於騰訊和擁有TikTok的字節跳動等企業計劃擴張，新加坡的辦公室租用市場可望受惠。

事實上，新加坡辦公室空間價格已出現止跌回穩跡象。第三季價格指數從第二季的126.9點上升至127.2點，升幅為0.2％，扭轉第二季的季跌4.3％局面。

第三季辦公室空置率，也從第二季的12.1％微幅縮小至12％。

零售空間也出現類似趨勢。雖然第三季租金指數從第二季的95.2點下跌至90.9點，季跌4.5％，高於第二季的季跌3.5％，但第三季價格指數季增2.2％至111.2點。

私人住宅市場第三季租金指數季跌0.5％至103.8點，但價格指數卻上升0.8％至153.8點，其中9月私人住宅銷售量創逾兩年新高。

專家認為新加坡利率水準極低，和其經濟有持續復甦跡象等正支撐當地房市。新加坡第三季國內生產毛額（GDP）年跌7％，明顯低於第二季的年跌13.3％。

(工商 )