隨著美國總統大選進入倒數階段，各陣營無不大打廣告，試圖爭取選民注意。美「全國廣播公司商業頻道」(CNBC)22日踢爆，現任總統川普想要說服選民，美國正從疫情大流行中復原，卻引用來自俄國與斯洛維尼亞的畫面。這是川普陣營在廣告中使用來自其他國家鏡頭的最新一起案例。

在廣告中，鏡頭一開始先出現的是美國國旗，隨後轉換至一處看起來像是美國某地的寧靜田野。然而，這場景卻來自斯洛維尼亞。

此外，廣告中旁白語帶感性地表示，「面對這場與眾不同的審判，美國正做著我們總是在做的」，「由於川普大膽的行動，我們正迎接這時刻」，「我們即將生產Covid-19的疫苗，速度遠超過任何人想得還快」。

當旁白提到，「我們將共同對抗此一病毒」，鏡頭隨即帶往1名醫師裝扮的女性。經CNBC調查後發現這段影片版權非川普陣營所有，而影片中的女醫師為俄國女演員。該片段擁有者表示不知道自己影片為川普廣告使用。

臉書廣告統計顯示，這支廣告於15至16日在臉書上播放，卻沒有讓人留下深刻印象。在55歲到64歲的族群中，分別僅有27%與30%得女性看過該廣告。

這起爆料是由民主黨超級政治行動委員會「美國橋21世紀」提供給CNBC。光14日至20日，估計川普陣營已砸下逾400萬美元(約新台幣1.16億元)於臉書廣告之上。截至截稿，川普陣營都未回應報導。

另一個川普的廣告同樣摻有俄國的素材，先前一度在Google上放映。影片主打拜登為大陸的盟友，拜登當選只會讓美國失業人口激增。廣告中似將飛越北京城的飛機影射為美國製造，加強與大陸關係會讓美國流失航空工業的工作機會，但這架飛機卻是俄國製的。

這則廣告播放共5天。截至19日為止，影片觀賞次數達10萬次，製片成本約1000美元(約新台幣29160元)，影片主打視聽眾為密西根州選民。

由於美國情報單位警告，俄國正企圖將手伸入美國2020總統大選，川普陣營卻選用來自俄國廣告的鏡頭在自己的數位廣告中，難免讓外界挖苦這則廣告根本就是「官方贊助」俄國介入選舉。

更何況，川普正全力主打民主黨候選人拜登與大陸的關係，大幅炒作拜登兒子杭特與大陸的生意連結，此時引用來自俄國的鏡頭，不免有「五十步笑百步」之感。

(中時新聞網)