iPhone12熱銷發威！經濟部發布9月工業生產指數為123.91，不僅創下歷年單月新高。年增10.73％，也是自2月以來的「連8紅」。這是由於國際新品手機像是蘋果iPhone12上市前的半導體、光學鏡頭提前發貨，助益資通信業。另外五大傳統產業除「石油及煤製品業」外，都由黑轉紅看到正成長。

代表內需的零售業與餐飲業方面，9月營收各為3206億與647億，成長2.9％與0.3％，同樣都拉出連三紅，只是餐飲動能明顯還微弱。統計處副處長黃偉傑表示，零售業買氣明顯都回來，全年可望正成長，可是餐飲業因為疫情少了外國人這塊，需求還無法回到過去，除非第四季年增18％以上才可能全年轉正，「但這難度較高。」

工業生產製造業七大項目，資訊電子產業分別有「電子零組件業」與「電腦電子產品及光學製品」。前者年增15.72％，主要是國際性電子新品，尤其是蘋果的iPhone 12推出前備貨效應，加以5G、高效能運算、物聯網需求強勁。後者年增21.89％，則是伺服器、NB、電腦設備零件增產。

黃偉傑說明，新手機10月發表，大約在8月底、9月初，半導體廠、光學鏡頭廠就會出貨，因此生產效應在9月就會出來。

不僅科技亮眼，受疫情打擊的傳產，受惠全球解封也逐步恢復動能，本月成長多由黑翻紅。除「石油及煤製品業」負成長14％外，其餘像是「化學原材料業」、「基本金屬業」、「機械設備業」以及「汽車及零件業」都見紅，機械設備還雙位數成長。

展望10月表現，在iPhone12等新機效應仍在，加以歐美年終消費旺季，經濟部看好延續製造業生產動能，估計工業生產指數可以拉出連9紅。

(中時 )