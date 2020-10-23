統一獅在7局上靠著目前暫居「安打王、打擊王」的陳傑憲敲出致勝二壘安打，成功突破富邦悍將王牌投手索沙，助隊以2比0勝出，明天將回到台南與中信兄弟爭冠，陳傑憲賽後感性的說要替教練團拚一座總冠軍，「看到餅總賽後眼眶紅也差點哭。」

面對「新莊王」索沙，統一在背水一戰此役推出強力左打部隊，就是要全力搶勝，前6局打線受到索沙壓制，雖有攻勢但總缺臨門一擊，直到7局上陳傑憲敲出致勝二壘安打，打破0比0僵局。

面對個人獎與團隊成績的拉鋸，陳傑憲選擇以團隊至上，今天關鍵戰他5打數3安打，其中包含6局的關鍵二壘安打，領先第二名的王威晨5支，也讓陳傑憲安打王寶座越來越穩。

但陳傑憲賽後說：「對於這場比賽，我一直告訴自己這是一個團隊比賽，雖然個人成績也很重要，但我該短打就短打，該作戰就作戰，我不會因為個人成績去影響到球隊。」

統一獅23日在新莊擊敗富邦悍將後，至左外野向球迷致謝。（鄭任南攝）

陳傑憲認為球隊在下半季能夠脫胎換骨，主因在於教練團給空間，「在與教練團磨合後，他們給我們很大的空間，甚至在這麼重要的比賽都叫我們平常心面對，輸球算他們的。」

陳傑憲感性的說：「我覺得這種教練你不幫他拚嗎？我覺得很難，有這麼好的教練團，身為選手當然會挺身而出，希望最終戰我們能拿下勝利，挺進總冠軍並拿下總冠軍。」

代總教練林岳平賽後也誇讚陳傑憲，「目前來看安打王、打擊王功力還在。」

(中時 )