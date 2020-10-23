美國總統大選今天舉行最終場辯論，但拜登、川普誰表現更好？資深媒體人黃暐瀚表示，他一開始聽到民調結果以為是開玩笑，結果看完美媒公布的最新民調，自己嚇一跳。

據美國有線電視新聞網《CNN》，今公布終場辯論後最新民調結果顯示，共和黨川普支持度39%， 民主黨候選人拜登 53%。CNN指出，川普未能在最後辯論找到「翻盤點」，雖然較前一場辯論而言，川普表現已自我克制許多。不過，川普在辯論「6大議題」中，他仍無法找到翻轉局面的機遇，這對在許多搖擺州民調落後的他大為不利，這代表在僅剩下12天，川普必須在有限時間內找到「逆轉勝」的方式。

據資料顯示，此次辯論是針對「新冠疫情」、「美國家庭」、「種族問題」、「氣候變遷」、「國家安全」以及「領導力」等主題進行辯論。因美國疫情確診人數已突破8百萬人、逾20萬人死於新冠疫情，新冠疫情問題仍是焦點之一，但川普仍極力辯解「那是中國(大陸)的錯」。

黃暐瀚臉書。(圖/翻攝自 黃暐瀚臉書)

但《FOX News》卻呈現出截然不同的結果，兩黨候選人分別是川普74%、拜登24%。對於這樣的結果，黃暐瀚坦言，川黑台（CNN）跟川粉台（FOX）的距離，就是這麼的遠，也代表「媒體識讀」有多重要？大家看戲可以，別太投入。

(中時新聞網)