慶祝重陽節，台南市麻豆新樓護理之家22日舉辦「重陽節敬老暨二胡演奏會」活動，邀請麻豆曾文社區大學二胡研習社為住民演奏二胡樂曲，讓住民們感受重陽節的氣氛外，也邀住民家屬也共同欣賞二胡演奏會，住民在家屬陪伴下開心聽音樂會，氣氛溫馨。

曾文社區大學的人文藝術社團發揚地方傳統文化，更以實際參與的行動關心鄉土與環境議題，二胡研習社也經常至鄰近養護機構舉辦二胡演奏會關懷住民，給予住民溫馨及滿滿的關懷。

社團也希望透過活動，以音樂刺激住民視覺、聽覺等感官能力，聆聽樂曲的過程，打擊節奏還有助於訓練記憶力與專注力，增加手部肌肉靈活度。

本次重陽節慶祝活動因疫情尚未完全控制，故在場所有人員仍保持社交距離，但大家能趁活動見面，住民們都非常開心，除了感受重陽節的氣氛外，許久不見的老友彼此關懷問候。

麻豆新樓醫院院長劉啓擧表示，長者們最美好的青春年華時光奉獻給予家庭、社會，對長輩來說，家人、親友的陪伴才是讓長輩最有感與最珍貴的禮物。

(中時 )