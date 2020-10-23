美歐10月經濟活動依然持續美強歐弱的兩極化走勢！根據IHS Markit調查指出，由於需求攀升帶動，美國經濟復甦動能再度增強，反觀歐洲卻因新冠疫情反撲，導致整體商業活動重陷萎縮。

IHS Markit表示，美國10月綜合採購經理人指數（PMI）初值從9月終值的54.3升高到55.5，寫下20個月高點。其中製造業PMI從前值的53.2略升到53.3，創21個月新高；服務業PMI也從前一個月的54.6上揚到56，也締造20個月高點。

該調查機構首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）認為，美國在邁入第四季初，出現了好的開始，因為商業活動正以2019年初最強勁速度增長。但由於這次調查也發現聘僱速度放慢與新訂單流入趨緩，凸顯大選的不確定性，已讓企業在進行相關決策時猶豫不決。

此外在歐洲方面，受到疫情捲土重來導致歐洲服務業遭遇重創，歐元區10月綜合PMI從前一個月的50.4跌至49.4，不僅創下4個月來低點，也令歐元區商業活動重陷萎縮。

(工商 )