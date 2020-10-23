專研復古球衣的品牌Mitchell & Ness，自去年開始與USAB(美國籃球)合作，陸續推出籃球史上最夢幻的球隊球衣，深受全世界球迷粉絲喜愛。工法材質、設計排版、製作細節絕不忽視，完整重現歷屆奧運球衣，還原當年光輝。

這次將於28日上市的1996年亞特蘭大奧運美國男籃夢幻三隊球衣，美國本土派出老、中、青，12位金光閃閃的NBA全明星陣容，在自家主場展現出所向披靡的籃球實力，讓全世界的籃球粉絲再次陷入瘋狂。

當年「‘96 Dream Team」球衣最特別的地方是主視覺、logo與球員姓氏採用印花、號碼卻選用雙層貼布繡完成，一件球衣，兩種工法。Mitchell & Ness注重每個歷史細節，完整重現此款客場球衣，推出Authentic球員版系列之球衣、球褲以及練習球褲。

精緻復刻的‘96 Dream Team設計充滿著美國國旗的元素與配色，在球衣、兩側融入耀眼白星，胸前草寫USA也刻意將「A」以星芒呈現，配上俐落升起的籃球流星，象徵美國男籃無法企及的高度。

Mitchell & Ness x USAB 1996 Dream Team系列，台灣搶先全球於10月28日上市，請洽 NBA Store Taiwan實體經銷或Mitchell & Ness台灣官網。

(中時 )