受到疫情影響，企業高階主管實戰班首次在國內開訓！第五期實戰班今日(23)在台灣微軟開訓，共有25家企業、27位來自金融、資訊服務、家電、半導體、紡織、汽車零配件、電機機械、塑橡膠及生技產業學員參加。

貿協董事長黃志芳於開訓時表示，過去一到四期實戰班都是與國外知名學府合辦，開訓典禮在國外辦理，第五期受到疫情影響無法出國，但也因疫情加速全球數位化。因此決定以企業最需要的「數位轉型」為主題，邀請數位轉型最佳夥伴台灣微軟擔任共同主辦人。

第五期實戰班課程安排重點在數位轉型，搭配數位轉型工作坊，希望透過專家協助，結業時能針對公司數位轉型需求規畫最佳藍圖，實戰班強調「一次上課終身服務」。

接下來的課程將分別從「轉型的痛點及數位優化」、「打造企業數位基因與員工賦能」、「企業轉型與創新」及「自我挑戰：目前商業模式與數位轉型模式」四個主題繼續探討企業如何轉型及創新。

「企業高階主管實戰班」由2017年推出以來，五期共有140位企業高階主管及新世代接班人參加。

(中時 )