腎臟科醫師陳俊宇日前分享，一名20多歲的男博士生這半年來查覺自己體力下降，直到至大醫院檢查，得知自己是腎臟先天畸形，已達到需要洗腎的階段。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

千萬不可小看身體發出的警訊！腎臟科醫師陳俊宇日前分享，一名20多歲的男博士生這1年來查覺自己體力下降，但他起初以為是做研究壓力太大，便沒多想，直到健康檢查發現他的肌酸酐異常，腎幾乎失去功能，便轉至大醫院檢查，得知自己是腎臟先天畸形，已達到需要洗腎的階段。

腎臟科醫師陳俊宇日前在節目《醫師好辣》上分享，曾有一名身材壯碩的20多歲博士生，這1、2年來時常感覺到疲憊，體力大不如前。起初以為是做研究壓力大，晚上還要打工所以不以為意，直到最近1、2個月發現小便泡泡變多，但能在10分鐘內消失，他便自行排除是腎臟問題。

直到健康檢查時發現自己血紅素僅6 g/dL(正常該年齡為14～15 g/dL)，再驗出自己的肌酸酐為15 mg/dL(正常男生為1 mg/dL以下)，陳俊宇也說，這代表腎臟幾乎沒有功能，已經到了需要洗腎的地步。

陳俊宇接著表示，進一步檢查後發現，該男子的腎臟為先天畸形，一顆大一顆小，其中較大顆的形狀怪異，屬先天異常，「已經太晚了，發現的時候都已經準備要洗腎了，是因為尿毒症引起的腎病。」

後來家屬回想起也發現，男子近半年來食慾下降，身上還飄出尿騷味，其實這都是尿毒症的症狀，但因為他自認年輕還能撐，因而未重視。後來是該男子的父親捐出自己的腎臟，拯救心愛的兒子。

(中時新聞網)