台灣實質薪資不僅成長停滯，還呈現成長下降，年輕族群感受更為明顯，勞動部調查「初任人員平均每人月經常薪資」，也就是職場新鮮人按月收到的工作報酬和固定津貼等，大學學歷在2019年29,336元。經濟學者過往的研究，結論多是年輕族群偏愛進入原本就低薪的服務業，例如烘焙、廚師等。台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆指出，問題應是出在年輕人對於職場類別從小就沒有認識，中小學教課書裡對於製造業工作的介紹幾乎沒有，通篇都是大廚師、做麵包，「年輕人老愛往低薪的工作鑽，這是要從教育調整起！」

中華經濟研究院副院長王健全指出，台灣年輕族群經常抱怨低薪，從失業率來看，台灣15～24歲青年的失業率和OECD國家整體平均相近在11.88％、11.7％，自從大學院校容易就讀以來，薪資較高的藍領勞工供不應求，自許為白領的大專畢業生卻供過於求，彼此激烈爭取數目較少的服務業高薪工作，使得選擇標的多的雇主可以壓低員工薪資，加上過去20年廠商外移、缺乏跨國企業進來台灣，台灣受薪階級的所得愈來愈低。

中央研究院院士朱敬一研究，台灣最有錢的家庭、即是家戶所得最富有當中的1％，其財產占台灣總所得的11.29％，其主要財富來自股票利得、土地交易，並不是薪資所得。台大經濟系名譽教授陳添枝亦分析，即使是薪資所得也因技能（Skill）的擁有不同，會造成所得差距愈來愈大，薪資反映勞力和技能的總報酬，所得愈高的族群因受教育、技能精進等社會優勢條件，亦有跨國移動優勢，每一項移動都會造成所得重分配。

所得分配不均議題，是中央研究院士、前中華經濟研究院長于宗先，自民國59年擔任行政院主計處國民所得統計評審委員會委員時，就對此屢有建言，提醒政府應在相關政策上加以行動。于宗先院士去年過世，台灣經濟學界發起籌辦紀念學術會議，包括中央研究院經濟研究所、中華經濟研究院、台灣經濟學會、台大社科學院、金融研訓院等22日共同協辦以「全球財富與所得分配不均」為題之學術研討會，以彰顯于宗先一生的努力與貢獻，供後人緬懷。

辛炳隆指出，如果在中小學教育期間沒有建立對於職場工作類別的認識，也沒有在大學院校期間強化職場技能，念錯科系又選錯行業，至少要在就業之後加強在職教育和專業訓練，如果這一切可以扭轉低薪的必要都沒有做到，也沒有外掛輔導系統，那年輕人低薪困擾將不可能停止。

(工商 )