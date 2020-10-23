美國總統大選進入倒數計時，華爾街金主卻不再捐款給亟需選舉資金的美國總統川普，財金界的保守派人士與川普保持距離，認為不再值得投資川普。

根據無黨派的研究機構「響應政治中心」數據，證券與投資界人士在川普2016年首次投入美國總統大選時，捐款2,000萬美元，其中大多投入川普的「超級政治行動委員會」（Super PAC）鞏固他的總統候選人資格。反觀本次大選，華爾街金主的捐款只略高於1,300萬美元。

共和黨策略師表示，華爾街人士似乎無意在大選最終階段再加碼捐款。在此同時，許多曾捐款給川普就職委員會的財經大老，也不再出席募款活動。

根據匿名的共和黨策略師表示，雖然川普在總統任期內推出減稅和放寬法規等措施，但川普對抗新冠肺炎疫情的成效令華街爾人士感到不滿，讓他們停止捐款協助川普連任。

一名曾為川普的財經界金主工作的共和黨顧問表示：「華爾街渴求政策、可預測性和強而有力的政府機構，但川普帶來的卻恰恰相反。新冠肺炎讓華爾街有捨棄川普的理由。」拜登成為華爾街的替代人選。

拜登與他的募款委員會在第三季獲得金融界領袖逾400萬美元捐款。拜登自華爾街大老募集的經費超過5,000萬美元。

部分財經界大老認為，川普將輸掉選戰，捐款給川普不是明智的投資。

川普的金主艾伯哈特（Dan Eberhart）向媒體表示：「華爾街與大眾看相同的民調，他們清楚選戰的方向，也開始改變策略。這是風險管理，如果不能擊敗拜登，他們知道必須與拜登同一陣線。」

進入10月之後，川普競選團隊手邊的經費只剩下大約6,000萬美元，相較之下，拜登的競選經費還有將近1.8億美元。

(工商 )