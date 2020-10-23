統一獅闖過第一關後，明天將回到台南主場與中信兄弟爭奪下半季冠軍，代總教練林岳平賽後表示，明天仍是相當重要的一戰，先發投手將由泰迪或布雷克2擇1。

猛威爾此役展現強大壓制力，9局用123球僅被敲出6支安打，繳出完投、完封勝，也將悍將在下半季爭冠名單中淘汰出局，明天面對兄弟不論贏球或是和局都能封王，但若吞敗，則讓兄弟包辦上、下半季冠軍，統一則要先與樂天桃園進行挑戰賽。

賽後「餅總」透露，上周猛威爾面對桃猿後就很明確告知，此役將由他主宰，「很高興他守下這場球賽，最終戰先發將是泰迪、布雷克則一，剩下的投手都要全力以赴，希望我們能在主場拋下橘色彩帶，拿下總冠軍。」

除了猛威爾好投外，陳傑憲在7局上的關鍵一擊打破平手僵局，而讓索沙出現傳球失誤，用突襲短打上壘的陳重廷也是致勝關鍵之一，林岳平說：「那是球員自己的決定，他想要積極上壘的想法，雖守備上確實看起來有點僵硬，但他也做了很多幫助球隊的事。」

(中時 )