目擊民眾拍下霸凌過程(影片源自Youtube)

職場霸凌全被目擊民眾錄下，事發地點位於台北市的三創園區，2名物流公司司機，在貨車後方理貨，但不知什麼原因突然起爭執，其中一名戴眼鏡的司機，直接對另一名司機巴頭，被巴的司機還不斷向對方點頭道歉，看不下去的民眾公布影片，怒批根本霸凌。

疑似老鳥司機欺負菜鳥(影片源自Youtube)

從網友爆料的影片中，22日上午11點多，2名物流司機正在理貨，眼鏡男站在車子裡，另一名同事則幫忙搬運，這時眼鏡男說「我就叫你放那，你沒看到喔？還搬走，腦袋裝屎喔」？之後準備運送時，眼鏡男拿著單子查看，疑似理貨出問題，眼鏡男再開罵，「2件哪裡少一件？你跟我說哪裡少一件？你以為我是你」？

不僅口頭飆罵，眼鏡男還會出手巴頭，另一名司機也只能點頭道歉，根據附近店家表示，從8月到現在，幾乎每天都會看到這一幕，只要同事動作稍微慢一點，司機就會罵人，還會動手動腳；此舉也讓目擊不滿，打電話向物流公司檢舉，抱不平說「一個月賺沒多少，被這樣霸凌」。

根據了解，眼鏡男在該物流公司工作大約2年，被霸凌的是配送服務員，平時2人一組外出工作，且似乎不是第一次被投訴欺負同事；針對檢舉，物流公司否認肢體衝突，表示「言語比較大聲斥責，還有物件丟到身上的狀況」，但的確是不好示範，目前已暫停該員工職務，待公司調查。

(中時新聞網)