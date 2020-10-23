美國總統大選辯論最終場22日登場，川普與拜登雖在防疫表現與歐記健保等議題激烈交鋒，但在麥克風消音機制約束下，此次辯論未出現上次川普頻插話情況，雙方表現冷靜自制。而包括七位諾貝爾經濟學獎得主在內的逾七百位名經濟學家近日發表公開信反對川普連任，理由包括他持續踐踏民主、抗疫失敗與散播謠言。

在這場辯論會中，疫情仍是雙方攻訐重點。拜登批評川普防疫不力，導致美國逾22萬人死亡。川普反駁，他的政策挽救數以百萬計生命，疫苗最快將於年底通過，而他個人抗疫成功經驗，令他相信疫情可受控制。

川普場上多次批評歐記健保，他希望予以廢除，並以「全新且美妙的健保」取代。拜登雖為該健保背書，但也表示將改良成自己版本。

針對近日電郵門風波，拜登表明自己從未拿過外國資金，並質疑「川普擁有大陸帳戶」一事。川普回應，他以為該帳戶早已關閉，日後將公開報稅紀錄。

另一方面，逾七百名經濟學家反對川普連任，包括剛摘下今年諾貝爾經濟學獎桂冠的米格羅姆（Paul Milgrom）、2016年得主哈特（Oliver Hart）與2012年贏家羅思（Alvin Roth），其中最受矚目的是2001年得主阿克洛夫（George Akerlof），他是聯準會前主席葉倫的丈夫。

信上寫道：「川普只做一任就把美國搞得面目全非，還不必負責任。我們強烈建議選民用選票把川普趕下台。」

(工商 )