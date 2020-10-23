獨／陪睡價目表瘋傳 F奶網紅爆名人買賣內幕

網紅橫綱凱咪（Aqq cami）近日在臉書發表網美有7成都在賣淫，一席話引發軒然大波；巧的是，馬來西亞演藝圈早前也爆出藝人、網紅賣淫醜聞，反貪污委員會中的消息人士，更沉痛向媒體表示：「對那些女藝人來說，賣淫純粹為了賺快錢，根本不在乎自己的尊嚴。」

隨著大馬反貪污委員會早前揭發當地藝人涉嫌協助洗黑錢案，意外發現有部分藝人及網紅淪為高檔妓女，為錢下海陪睡知名人物，一夜價錢約在2萬至4萬令吉（約13.8萬至27.6萬台幣）。該消息人士更說，對於此現象我們一點都不訝異，但還暫時不能公布這些高檔妓女名單。

據悉，這些藝人、網紅服務的對象以VVIP客戶為主，透過中間人尋找客戶，中間人也會從中抽取佣金，一次佣金5000令吉（約3.4萬台幣）起跳。目前反貪污委員會已傳喚10位名人協助調查洗黑錢案，其中包括一位知名男演員與一位擁有演員、主持人雙重身分的女星。

大馬演藝人員協會主席Zed Zaidi也向當地媒體證實的確有女藝人及網紅涉嫌賣淫行為，但只是一小部份想賺快錢的人，他更認為這些賣淫女星有不得已的苦衷，因為新冠肺炎疫情肆虐，工作量銳減，才會她們走上歪路。

(中時新聞網)