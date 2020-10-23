1位50多歲女士每天使用3C產品，並且工作長達12小時，加上工作繁忙時常3餐外食及更年期荷爾蒙減少，出現紅眼、灼熱及眼皮浮腫等乾眼症狀，自行頻點人工淚液長達2年，直到出現雙眼灼熱疼痛、視力模糊，影響工作效率後才緊急就醫治療，檢查竟然眼皮常不完全閉合導致乾眼症。

國泰醫院表示，個案就診時發現，眼瞼邊緣有新生血管，角膜破皮，透過眼表面干涉儀發現於眨眼時，眼皮常不完全閉合，瞼板腺膨大或萎縮，診斷為瞼板腺功能障礙，經由熱脈動加熱按摩眼瞼、眼藥水及口服抗發炎藥物治療，並配合眨眼訓練後，眼睛不再腫脹、疼痛，也恢復正常視力。

乾眼症又分缺水、缺油2種 造成乾眼的原因還有這些

國泰醫院提醒，乾眼症是因眼睛乾燥缺水、淚液不足（缺水性）或是過度蒸發（缺油性），使得淚液滲透壓變高並引起發炎反應，最終造成眼表損害、眼睛不適及視力不穩定。國泰醫院眼科醫師杜培寧醫師也指出，造成乾眼症的原因除3C產品使用的增加外，年紀老化（40至50歲以上）、女性更年期荷爾蒙失調及服用抗組織胺、精神和神經科藥物等也都會造成乾眼症。

杜培寧也說，經常外食也是導致乾眼症的原因，因外食飲食不均衡，容易缺乏維他命A、C、E等抗氧化護眼營養素，加上外食多油膩，高脂攝取會干擾人體在必須脂肪酸的利用與代謝導致乾眼症。上述這名女士就是因高度使用3C產品、更年期及3餐外食，眨眼時眼皮常不完全閉合，導致乾眼症加劇之典型個案。

8成乾眼症有瞼板腺功能障礙 新式儀器可以檢查出症狀

杜培寧醫師指出，傳統乾眼症檢查為使用試紙進行淚液分泌試驗，只能檢查淚水分泌量是否不足，但乾眼症患者高達8成伴隨瞼板腺功能障礙，因此，傳統檢查容易低估乾眼症的發生機率，僅使用人工淚水或其他消炎藥水達到症狀緩解，卻無法針對瞼板腺功能障礙達到根本治療目的。

國泰醫院補充，隨著醫療科技進步，近年可透過眼表面干涉儀測量眼表的脂質層厚度是否變薄、眨眼次數是否正常及閉合不全的頻率及利用紅外線掃描瞼板腺的型態是否擴張或萎縮，達到良好的診斷效果，並對症治療。

熱敷眼睛可軟化阻塞瞼板腺 平日適時休息眼睛預防乾眼症

國泰醫院也提出，若檢測出有瞼板腺功能障礙，治療可分保守治療包含：早晚眼瞼熱敷以軟化阻塞的瞼板腺，並配合眨眼訓練；藥物治療包含：人工淚液、自體血清眼藥水、亦可口服四環黴素衍生物、使用免疫調節眼藥水或搭配類固醇眼藥水。

杜培寧醫師也呼籲，預防乾眼症應減少高脂攝取，可多補充魚油等Omega-3食物與維他命A、C、E等抗氧化物，注意室內空調風扇勿正對眼，避免過度用眼，建議每用眼40至50分鐘就要休息5-10分鐘，並可於早晚熱敷眼瞼各5至10分鐘，溫度建議攝氏40至45度左右，可舒緩瞼板腺功能，減少阻塞。

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(中時新聞網)