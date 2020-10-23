近來一項新的研究發現，每天只要喝幾杯咖啡，就可以減緩晚期大腸癌的致命進展。參與這項研究的近1,200名患者中，每天喝4杯或更多杯咖啡的患者，在13年的研究期內存活的機率提高了36%。

大腸癌患者喝咖啡後，可減緩大腸癌進展

研究的第一作者，美國鳳凰城Mayo診所醫學院的Christopher Mackintosh解釋說，轉移性大腸癌從最初的位置擴散出去，在大多數情況下仍然是無法治癒的疾病。

Christopher Mackintosh指出，飲食和運動等許多生活方式因素與大腸癌患者的壽命延長有關。但在這次的研究則發現，接受過化療的轉移性大腸癌患者喝咖啡之後，可以減緩大腸癌的進展，並且可以延長生命。

所有參與者都是在2005年至2018年間進行的一項較大的癌症治療研究的一部分，在此期間，研究記錄了這些人食物和飲料的攝取量。

喝咖啡越多的人，生存利益就越大

研究人員最終發現，喝咖啡越多的人，生存利益就越大。就像是每天最多喝1杯咖啡的患者，往往在診斷後可以存活30個月；每天喝2、3杯的人則存活了32個月，每天喝4個或更多杯的人的生存期則長達39個月。

在減緩癌症進展方面，多喝咖啡也有幫助。每天喝2到3杯的人，比喝1杯或更少的人病情惡化得更慢；每天喝4杯或更多杯咖啡的患者的疾病進展速度，甚至進一步的降低。而且不論有沒有含咖啡因，都是一樣的結果。

至於什麼是咖啡與改善大腸癌之間的關聯性，專家指出，可能咖啡裡面含有上千種化學化合物，其中許多化合物具有已知的生物活性潛力。例如咖啡中的多酚可能具有抗氧化和消炎作用，而咖啡因可能會增加腸蠕動等效果。不過，還需要更深入的研究，來確認咖啡在晚期大腸癌進展中的確切作用。（文授權提供／健康星球）

延伸閱讀：

(中時新聞網)