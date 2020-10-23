共軍若打來，國防部長嚴德發表示，只要總統一聲令下，45萬主力部隊會馬上報到。前民進黨立委沈富雄直言，不要拿45萬人跟大陸比，台灣什麼都可以比，就是不能比人。他甚至表示不要美軍來，若共軍登陸成功，美軍來，已來不及了。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，這太不務實了，他最討厭拿45萬跟大陸比，台灣什麼都可以比，就是不能比人，我們比人，他們會排山倒海而來；而且大陸看到你45萬，它會興趣高漲，恐會把45萬集中在一起，通通幹掉。所以他建議；2024總統選舉；兩個大黨的總統候選人；就來個很重要的辯論，如何保衛台灣到最後一秒。

沈富雄表示，假設他是2024總統候選人，第一步，一定要阻斷大陸的攻台念頭，讓它不要起心動念。第二步，大陸一旦啟動了，要阻斷它於海岸線，讓它登陸失敗。它萬一登陸成功，宣布停戰，也就是舉白旗，大家會想要撐多久 美軍可以來，沈富雄卻直喊「我不要你(美軍)來」，若共軍登陸成功了，美軍來，台灣已來不及了。

沈富雄點出，現在後備軍人訓練第二個禮拜，要訓練巷戰。100年來，美軍幾時在國土之內進行巷戰。一天都沒有。美軍的巷戰，都在伊拉克、阿富汗、中東落實，在别的國家土地上蹂躪

，而它自己的國家則從來沒有街頭戰過。我們台灣的地理形勢、台灣的位置能夠巷戰嗎？所以一旦有必要進行巷戰，就宣布投降。沈富雄說，2024國民黨總統候選人可以把這個拿去用，看看民進黨的總統候選人怎麼回應。

民進黨立委張宏陸則表示，不是不願意打巷戰，而是不可能人家來到你這邊，既然巷戰，還是拚到底。其實他不支持這個時間點，美國來台灣駐軍，這是第一時間把台灣捲進了這個漩渦裡面，所以台灣人自己不要有這種想法。

(中時新聞網)