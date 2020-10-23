美國總統大選川普與拜登的「總統辯論最終戰」，在田納西州登場。川普猛攻電郵門，拜登則回擊秘密帳戶。前民進黨立委沈富雄表示，川普、拜登兩人最終選舉人票的差距在150票以上。

沈富雄在政論節目《少康戰情室 》中表示，他覺得美國的大選，大勢已定。而且最後的結果，選舉人票的差距在150票以上。今天大家所擔心的就是，大選結果出來以前可能的變數。這個是包括最後一辯或者是像「電郵門」、「帳戶門」這些，今天都做一個了斷。

沈富雄認為，川普、拜登這次辯論其實蠻有水準的，功勞就是因為麥克風消音，還有主持人很好、很能幹、很犀利，而且能幹。

沈富雄指出，這次辯論的總體結果，是讓大家看到，兩位候選人的真面目。而且兩個人不但是真面目給大家看，而且是把他們心目中或是他們要努力的目標，要把美國帶成什麼樣的國家，也很坦白地告訴大家。拜登的結果是把美國帶回一度被搞亂了，我們憧憬中，漂亮、美麗、理想的美國。

沈富雄表示，CNN的即時民調，差別在14%左右，這代表挺川普的人說川普變得好，挺拜登的人則說拜登好，不因這一場辯論而改變。

(中時新聞網)