美國總統大選將在11月3日登場，民主黨候選人拜登民調大幅領先現任總統川普10個百分點。學者郭育仁表示，拜登一直無法有效拉開差距，川普連任機會很高。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁接受香港媒體《中評社》訪問表示，以現在趨勢來看，雖然大部分民調都預測拜登當選機會大，但是從一開始做民調，川普已經這麼荒謬了，但拜登卻無法有效拉開差距，這代表川普有一群很鐵的支持群眾，因此川普連任機會很高。

若川普連任機會高，台美關係變化會怎樣？郭育仁分析說，這次中美關係極速惡化，但總統蔡英文相當克制，並沒有趁火打劫。在這個時間點、美中急遽惡化下，蔡政府必須要有一些態度，讓中國大陸了解，不是我們要在中美之間漁翁得利。

郭育仁指出，大結構變動下，中美關係急遽惡化，兩岸不談是不負責任的行為，蔡政府已經相當克制，陸方批評民進黨，但目前還沒有對蔡英文個人進行人身攻擊，這跟陳水扁執政時期比起來好一點。

郭育仁認為，兩岸開戰的機率太低，但戰略上的誤判或是戰術上、技術上的擦槍走火，就是意外。排除意外不看的話，他不認為大陸會動手，若要對台灣動手，內外成本很高，所以大陸不會輕易動手。

(中時新聞網)