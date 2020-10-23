美國總統大選即將揭曉，不管是川普連任還是拜登當選，美國亞洲安全問題專家認為，美國政府的對台政策將保持連續性。不過若拜登當選，川普對盟友和夥伴承諾的交易式手法，將會被改變。

根據香港媒體《中評社》報導，CSIS高級副總裁格林在「邁向更強勁美台關係報告發布」線上研討會上指出，台灣和日本將是美國大選後對外政策變化最少的領域。他直指，川普的風格在台灣引發一些真正的問題：他最終是否真的會去保衛台灣？川普以交易式手法而聞名，他威脅要從韓國撤軍。

格林認為，如果拜登上台，這方面會有所改變，會有一個更可預測的、穩定的、較少交易式的手法。這值得歡迎。

格林表示，CSIS的調查訪問美國之外地區的「意見領袖」，哪個候選人的大陸政策對你們更好？結果顯示，拜登輕鬆獲勝；在亞洲的越南和印度專家說川普更好。而在台灣，對兩者的偏好非常接近。拜登政府帶有一些過去民主黨政府關於台灣問題辯論的包袱，但這些爭論基本上已經結束，兩黨在台灣政策上有共識，民主黨的外交政策的建制派，已經從根本上改變了，但是拜登還需要處理一些民主黨獨有的問題。

(中時新聞網)