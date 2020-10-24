【即時新聞】徐若瑄 「V Live音樂分享會」練團 ，嘉賓熊仔、Shawn到場。(粘耿豪攝)

徐若瑄睽違15年，將舉辦個人專場演出「V Live音樂分享會」，23日練團邀來同門師兄熊仔、noovy樂團主唱楊尚融（Shawn）合作新歌〈好了啦〉。而她與老公李雲峰因疫情分隔兩地，老公屆時會來看演唱會？她透露老公已抵達台灣，由於正隔離14天，也趕不及來參加音樂會，但老公會在台灣觀看她所監製的電影《孤味》。

徐若瑄現在幾乎每天都替在隔離的老公外送台灣美食，解嘴饞，像是新加坡吃不到的美而美、花雕雞、永和豆漿等，不過她因為距離音樂會只剩4天，滿腦子都想著工作，最近正在忙著背歌詞，會專心地完成音樂會後，再去想要帶老公去台灣玩樂。

她近來因通告密集，因慢性鼻炎，鼻涕倒流導致耳鳴，但日前症狀變嚴重，她擔心是否得鼻咽癌，連續去看4個醫生，被告知是身體過勞。熊仔也透露前陣子感覺喉嚨會有異物，先上網搜尋資料，結果越看越焦慮，自我懷疑是不是得了絕症，但後來發現這是「慮病症」，算是心理層面的焦慮，隨後他試著去學太極拳，學著放慢步調。

徐若瑄、熊仔及Shawn又唱又跳，互動逗趣，熊仔笑說：「我不是Rapper，我只是個宅男，身上都是滿滿的宅味，透過這次練舞看能不能努力的把宅味甩掉。」Shawn說拿麥克風邊唱邊跳，都會打到牙齒，徐若瑄十分專業，要向她要多學習，徐若瑄則說他們保持自己風格即可。

(中時 )