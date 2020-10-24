我們知道，前任這個話題，一直比較敏感，很多人不願意公然聊前任。有人分手的時候放狠話說老死不相往來，卻每晚躲在被窩裡偷偷刷前任IG和FB；有的人今天一提到前任就恨得牙癢癢，張嘴就說要給他上香。今天，我們邀請了十二個星座齊聚一堂，聊聊前任這個話題！

▍牡羊座

「前任也可以是朋友嘛，多個朋友多條路，我們雖然平時也不聯繫，但是偶爾點個讚的交情還是有的。」

▍金牛座

「可不可以不聊這個話題，我覺得很尷尬。」

▍雙子座

「其實我覺得他人挺好的，就是聽說新找的對象兇兇的，整天吵架。唉，眼光一如既往的差，分不清好壞。」

▍巨蟹座

「要說實話嗎？雖然不願意承認，但每次想起來還是覺得挺難過的。可能還需要一點時間吧，畢竟以前一起經歷過的點滴太多了。」

▍獅子座

「人要向前看，都是過去的事了就沒有聊的必要了，更何況我也不喜歡在背後說人長短，下一個！」

▍處女座

「 (冷笑)我覺得獅子說的沒錯。錯過了就是錯過了，再回頭看就是自己揭開自己的疤了。分手就要分的一乾二淨，誰懷念誰就是傻子。」

▍天秤座

「封鎖前任，是我對他最後的尊重。想想，除了長得稍微好看點，也沒什麼值得一提的地方了，我都不知道我當時為什麼會看上他。還不如聊聊現任，(掏出手機)你們看，我男朋友神似木村拓哉有沒有？」

▍天蠍座

「你們怎麼回事，我都快聽不下去了。估計是白羊起了個好頭，大家都撿著好聽的說，能不能坦率點。我在心裡已經罵了這傢伙一萬遍了。剛剛摩羯說前任過得好不好沒興趣，我不一樣，聽到他過的不好，我超開心。而且我要過得比他好百倍，千倍。」

▍射手座

「我覺得你們討論的有點過於激烈了。不就是前任嗎？我都不知道該聊哪個前任？」

▍摩羯座

「其實我上個月出差，碰到他了。對視了一眼，也沒打招呼，就匆匆別過了。我挺謝謝他的，要不是這個混蛋，我也不會逼自己努力變得越來越優秀。他過的怎麼樣我沒興趣，但我過得挺好的。」

▍水瓶座

「前任就是加LINE好友→按確認→修改膩稱→置頂聊天→取消置頂→刪除好友，沒了。」

▍雙魚座

「被瓶子一說，好想哭，突然很傷感是怎麼回事。以前熱戀的時候，我總是想像將來跟他牽手走進教堂的場景。前幾天有朋友告訴我，他要結婚了，新娘不是我。不過無所謂了，我們確實不合適。」

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)