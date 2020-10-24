台灣人口今（109）年進入負成長，根據國發會最新人口推估報告，台灣比原先預計提早1年、再過5年到了114年，將正式進入「超高齡社會」，由此延伸而來的老年人買保險相關問題也勢必浮上檯面。素有「全民保險」之稱、由政府主導的政策性保險「小額終老保險」，因應今天長壽時代，自3年前開辦以來，深受消費者的青睞，並創下單月賣破萬件的佳績，不僅老年人，年齡層面更涉獵至年輕族群，可謂是「老少通吃」！「小額終老保險」的話題熱度始終居高不下，究竟在紅什麼？本周小花平台為讀者整理分析，現代人愈來愈長壽，在「使老有所終」意念的驅使下，老年人也能輕鬆買到的「小額終老保險」現行規定為何？又該注意哪些投保重點？

每人限購2張、保額50萬元 男女老少都可保

回溯政府最初推出「小額終老保險」的想法和用意，鑒於台灣進入高齡化社會後，愈來愈多人無法安排好自己的身後事，政府特別要求保險公司推出「小額終老保險」，自106年度開始銷售，主打低保費、免體檢及低投保門檻等保單優勢，從原本每人僅能投保1張且保額最高新台幣30萬元，但是囿於民眾反應不如預期，調整為每人最多可以投保2張且保額拉高至50萬元，買氣迅速加溫。

說到有許多人無法為自己規劃身後事，這是為什麼？根據壽險公會統計，國人壽險保額偏低、平均死亡給付只有57.8萬元，保障明顯不足，甚至有不少人根本沒有投保壽險……，其中也不乏許多年長者因為體況等因素，無法買到終身壽險，就算買到定期壽險也隨時有不被續保的可能；有鑑於此，為了讓老年人也能享有基本壽險保障的「小額終老保險」應運而生。

雖說「小額終老保險」普遍受到中高齡民眾的歡迎，小花平台保險顧問則提出另一觀察點，針對手頭不甚寬裕的小資上班族來說，不失為一個不錯的考量，可以相對較低的保費輕鬆補足個人基本壽險保障，也能為自己爭取更多的儲蓄空間。怎麼說呢？以下提出2個關鍵重點：

關鍵1、門檻低，可以相對便宜保費買到最高壽險保額

相較於一般終身壽險，「小額終老保險」可以便宜約1至2成保費買到保額最高50萬元的終身壽險保障，對於口袋裡沒有太多餘錢的年輕人來說，在手頭不甚寬裕有想要足夠的保險因應未來病痛的「兩難」面前，強調低保費、低投保門檻的「小額終老保險」，無疑是一個好的選擇，「尤其等到中壯年期體況變差時，正是揹負著經濟最大壓力的人生階段，如果能早早就有一份終身保障『打底』，豈不安心不少？」

(中時新聞網)