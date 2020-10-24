你知道自明（110）年起，不只健保費調漲，民眾住院的負擔也加重了？衛福部日前預告修正明年住院部分負擔上限，同一疾病每次住院自付額上限由原來的新台幣39,000元調漲為41,000元，而全年累計住院自付額上限由原來的65,000元調漲為69,000元，分別調漲了2,000元和4,000元，創下近5年來最大漲幅，對於此波調漲，預估每年將有14,000名住院病患受到影響，至於原本就免部分負擔的重大傷病則不在此列。

明年住院最多付6.9萬元，預計1.4萬人受影響

據了解，在過去5年裡，兩者的漲幅最多分別只有100元和2,000元，此次一下子分別調高2,000元和4,000元，可說是近5年來調幅最大的一次。對此，衛福部表示，根據《全民健康保險法》第47條規定，每年按照主計總處最近1年公布的平均國民所得調整上限值，平均每5年會有一次較大幅度的調整。

衛福部並進一步說明，過往民眾以健保身分就醫治療，採行定率計算需自行負擔費用，也就是前面所說的住院部分負擔，「為免加重民眾經濟負擔，依據每人平均國民所得的6％計算每次住院部分負擔金額上限，至於每年住院費用則以10％來計算。

以明年即將上路新制舉例來說，假設一名急症病患住院30天、部分負擔比率為10％，其間所有健保醫療給付費用為500,000元，則需自行負擔50,000萬元，比對新制每次住院自付額上限為41,000元，超出的金額就不需要付了。

最後，健保署預估，此波調漲後，每年受影響人數約為14,000人，其中重大傷病患者免部分負擔則不在此列。

(中時新聞網)