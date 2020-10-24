近日因為「小鬼」黃鴻升猝死事件影響，有關身故保險金分配比例及指定受益人、法定繼承人等相關議題，受到廣大的關注與討論，前兩周小花平台並已深入分析探討：「《專題報導》當白髮人送黑髮人…有形資產vs.無形保障，「照顧人」何者更勝一籌？」，本文再次提醒你，正確填寫保單受益人、掌握好其中的關鍵「眉角」，才能真正保障要保人與受益人的權益，以下一起來了解。

受益人「通常」僅限配偶、直系親屬及法定繼承人

你還記得當初買保險時，有填寫要保人、被保險人及受益人等相關資訊？或是根本已經不記得寫了誰當受益人甚至壓根忘記是否有指定受益人？

根據一項由保險公司所做調查統計指出，全台灣尚未請領的保險金竟高達新台幣數十億元，預估有數十萬人不清楚、不記得家人買過哪些保單或是當初買保單時，沒有向保險公司指定受益人……；究竟該如何正確填寫保單受益人？受益人最多可以填寫幾人？又有哪些「眉角」需特別留意？以下小花平台保險顧問提出「3要1不」原則，提醒你填寫保單受益人是一門學問，一定要寫得精準、詳細，才能真正保障要保人與受益人的權益：

1「要」：受益人個人資料務必要填寫清楚

首先，第1個「要」是清楚填寫要保人與受益人雙方的關係，連同保單受益人的通訊地址和聯絡電話也要注意，如果搬家了或是更換電話號碼，記得一定要向保險公司申請變更相關資訊，以免損失個人保障權益；此外，為免類似的情況發生，建議定期檢視個人保單內容，每年至少選一天為保單健診，也不致有高額保險金卻無人請領……。

(中時新聞網)