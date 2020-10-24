這個月底（10月31日）又到了一年一度的萬聖節，也是孩子們期待已久可以換裝踩街、挨家挨戶要糖果的開心時刻，「不給糖就搗蛋！」今年你已經為你的寶貝想好要裝扮成什麼角色？小花平台溫馨提醒，在這麼開心的日子裡，其實可能危機四伏，許多人都沒有自覺也聯想不到……，根據調查結果顯示，在萬聖節這一天，兒童發生意外事故的比例，比起其他時候都還要來得高，主要原因在於為了應景，父母都為孩子們精心打扮，戴上面具、手持特殊道具、穿著造型服裝……，在這過程中，常見有兒童走在路上因為視線受阻很容易跌倒，甚至也發生過燒燙傷意外事件，實在不得不防！因應萬聖節，本周專題再次提醒兒童保險的重要性：在開心過節的同時，預先為孩子們做好保障規劃，當面對無法預測的意外事故時，才能即時派上用場！

兒童意外死傷比例逐年上升…2意外保障絕不可少！

說到萬聖節，可能很多人不知道它的緣由，在每年的10月31日「萬聖節之夜」，是西方國家的傳統節日，當天晚上孩子們會穿搭各式造型服裝、戴上面具，再挨家挨戶敲門要糖果並大叫「Trick or Treat！」（不給糖就搗蛋！）……；這一天在西洋傳統上被認為是鬼怪最接近人間的時刻，也與中國的「中元節」和日本的「百鬼夜行」類似。

再說到對應於萬聖節應該設想到的人身保險保障，首先，從實際統計數字來分析，近來國內兒童與青少年因為意外事故死傷比例節節上升，其中又以「交通事故」和「照顧疏失」為最大宗；對此，小花平台保險顧問提醒，在歡慶節日的同時，也要同步思考是否已為孩子顧好全面保障、做足額度？「這是為免當意外傷害發生時應變不及，任誰也不會知道究竟明天還是意外哪一個先到！」

有關於兒童保險要怎麼保？有哪些是必備的保單？小花平台保險顧問建議，基本上要有下列2項保障：

其一是「意外醫療險」：因為意外事故造成的門診或是住院等費用，針對自行負擔部分，可以申請意外險實支實付在保險額度之內獲得理賠；舉例來說，實支實付限額為10萬元，如果住院5天，扣掉健保給付範圍，包含住院病房費、手術費、醫療雜費等，仍需自付9萬元，則保險公司在保單約定限額內全額給付。

(中時新聞網)