持續多年的少子化，加深私立大學招生壓力。面對生存危機，逾30位私大校長近期公開批評政府，對大學整併退場缺乏規畫，卻又長期壓抑學費，使各校無力發展特色，形同自生自滅。但受資源匱乏困擾的不只私校，許多國立大學校長也一樣勒緊褲帶度日，有時甚至連硬體修繕的預算都編不出來。在維持教育品質與減輕學生負擔的天秤兩端，台灣的大學已無法維持平衡，未來能否稱職扮演培育人才、促進社會進步的角色，也讓人深感憂慮。

本校的『X射線光電子能譜儀』買了將近20年，已經損壞無法正常使用，但一台全新儀器至少要價2千5百萬元，我們沒辦法更新。教授或學生如果要用，只能到其他學校或工研院登記時間花錢租借，有時還要排隊。」坐在擺設樸素的會議室裡，台灣科技大學校長廖慶榮說著學校面對的財務困境。

這所技職體系龍頭，過去幾年受限於預算，多次忍痛放棄添購高端儀器設備，「很多時候，我們把博士生送出國，例如到東京工業大學交流，就是為了用他們的設備。因為我們的學生程度很好，對方也願意合作研究。」廖慶榮解釋校方的應變之道。

不只高價器材，有時連修繕工程對國立大學都是筆奢侈開銷。一位要求匿名的國立大學校長接受《今周刊》訪問時透露：「今天早上才有個學院來說沒錢換紗窗，我只好幫忙補貼一點⋯⋯，大學很像『月光族』，手上的錢只夠cover（支付）基本營運，很難存夠錢去做大一點的事。」

兩位國立大學校長分享的故事，在其他校長眼中，並不怎麼讓人意外。

我大學經費水準低於先進國 條件難吸納優秀師資

《今周刊》7月間以問卷形式調查全國48所國立大學（包括科大及學院）校長，詢問學校可支配經費是否充裕。回覆的26位校長當中，高達92％認為我國大學能運用、以及每位學生所能分配到的經費，較鄰近的日、韓、香港、新加坡等地拮据；同樣，92％校長回應，在日常綜理校務時受經費不足困擾。

客觀數據，也印證大學校長的主觀感受。

根據教育部統計，2016年經濟合作暨發展組織（OECD）會員國，平均高等教育「生均經費」約新台幣46萬元，台灣僅36.5萬元；若改看生均經費占國民人均GDP（國內生產毛額）比率，OECD平均37.6％，台灣是25.9％。可見無論絕對數字或相對每人國內產值比率，台灣大學生享有的「教育資源」，皆低於先進國家水準。

生均經費：以各大學公布的年度總支出，除以註冊學生數，計算出該所大學每年在每一位學生投入的經費，藉以評估教育資源多寡。

這些數字只是整體平均，個別學校之間還存在極大的「貧富差距」。例如國立台灣大學，108學年度生均經費約新台幣58萬元，清華大學、交通大學、成功大學則約等於OECD平均，其他國立大學則遠遠不及。部分歷史悠久的私立大學，每生每年甚至只能分到15萬元左右的教育經費。

但即使是資源豐厚的台大，經費規模與鄰近國家頂尖學府對照，也相形見絀。

「大學教育的『血庫』，事實上是貧血的。」清華大學校長賀陳弘這麼形容。

「貧血」會對大學發展造成哪些阻礙？回答問卷的校長多數選擇「無法以具競爭力的薪資吸引或留住優秀教師」，其次是「新建或修繕硬體設施困難」與「無法添購必需的教學研究設備或器材」。

「大學教師是可以在全球範圍移動的流動性資產，引進並維持這種流動資產的成本，會比不太流動的人才——例如中學教師——更高。」賀陳弘指出，為吸引並留住優秀人才，清大每年固定從校務基金與教育部的高等教育深耕計畫經費中，撥出1.8億到2億元為教師加薪，即使如此，人才流失現象，比起過去仍更為嚴峻。

廖慶榮也指出，早年台科大開出一個教職缺，會有2、30位外國博士應徵，其中至少有10幾位是畢業於該領域全美排名前10的名校；但現在同樣的職缺，平均只有3到5位海外博士應徵，「我不是說洋博士程度就一定好，但學校能挑選的『分母』少了，平均水準一定比過去差。」他說。

「在國外拿到博士的人找教職，比較的一定是亞洲、甚至全球國家的薪資條件，台灣教授的薪水和韓國已經差了一段距離，和新加坡、香港更是不能比。」廖慶榮分析，校方聘用學者的拉力不足、既有人才被挖角的推力自然同步提升，「我們有個副教授，被澳洲用6百多萬年薪挖角，當他說要走，我們也不會留。難道也給他6百多萬嗎？沒辦法嘛。」

在人才危機之外，當國立大學必須投資的教學研究設備或新建修繕硬體設施，也因為經費不足而必須「儲蓄」多年、甚至忍痛放棄，對台灣的高等教育品質，當然也是重大警訊。

成大校長蘇慧貞指出，她自從5年多前接任校長就一直想翻新學生宿舍，近期才終於克服財務問題準備動工，「大學宿舍不用很豪華，但要有一定的品味和功能。成大在國內已經是經費相對優渥的學校，但我們連每年固定更新建築的經費都沒有。」她說。

今周刊第1244期

(中時新聞網)